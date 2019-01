Coppa Italia, 90 minuti non bastano: Inter-Lazio ai supplementari

© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Non sono bastati 90 minuti per decidere Inter-Lazio, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. Una ripresa ricca di occasioni non è servita per schiodare il punteggio dallo 0-0 iniziale. Le due squadre tra pochi minuti daranno il via ai tempi supplementari.