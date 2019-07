Coppa Italia, possibile Brescia-Sassuolo al IV° turno. Napoli agli ottavi

Come da regolamento le prime formazioni di Serie A entreranno in corsa nella Coppa Italia 2019/2020 nel terzo turno eliminatorio in programma domenica 18 agosto. Ecco il quadro dei possibili incroci squadra per squadra.

Iniziando dal lato sinistro del tabellone la prima compagine a comparire è il Brescia di Eugenio Corini. L'avversaria delle Rondinelle uscirà fuori fra la vincente di Triestina-Cavese del primo turno e la sfida successiva fra la vincente delle due formazioni di Serie C e il Perugia.

In caso di approdo al Quarto Turno eliminatorio i lombardi potrebbero vedersela con il Sassuolo se la formazione di Roberto De Zerbi riuscirà a superare la propria sfida del terzo turno contro una fra Pro Patria, Matelica (accoppiamento primo turno) e Spezia, formazione di B che entra al secondo giro.

Alla finestra il Napoli di Carlo Ancelotti quale big di Serie A interessata a questa parte del tabellone.