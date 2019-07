Coppa Italia, possibile SPAL-Lecce al IV° turno. Milan agli ottavi

Come da regolamento le prime formazioni di Serie A entreranno in corsa nella Coppa Italia 2019/2020 nel terzo turno eliminatorio in programma domenica 18 agosto. Ecco il quadro dei possibili incroci squadra per squadra.

Nella parte alta della parte destra del tabellone di Coppa Italia la prima formazione di Serie A ad entrare in corsa nel terzo turno è la SPAL. La formazione di Leonardo Semplici si batterà contro il Pordenone o la vincente di Feralpisalò-Adriese, sfida del primo turno dalla quale emergerà la rivale dei Ramarri al secondo giro.

Per quanto riguarda il IV° turno si profila una sfida fra gli estensi e il Lecce, se i salentini riusciranno a centrare la qualificazione. A contendergli il passa saranno Salernitana e la vincente di Catanzaro-Casertana.

Spettatore interessato il Milan, ovvero la big di Serie A interessata a questo spicchio di tabellone in vista degli ottavi di finale.