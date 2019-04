Coppa Italia, stasera Milan-Lazio: il calendario e dove vederla in tv

Riprenderà questa sera la Coppa Italia. A San Siro andrà in scena Milan-Lazio, ritorno delle semifinali. Dopo lo 0-0 del match d'andata, le due squadre a partire dalle ore 20.45 si giocheranno il pass per l'atto conclusivo che andrà in scena tra tre settimane allo stadio Olimpico di Roma. Domani all'Atleti Azzurri d'Italia sarà invece il turno di Atalanta e Fiorentina. Di seguito il calendario dagli ottavi di finale.

Ottavi di finale

Lazio-Novara 4-1

Sampdoria-Milan 0-2 d.t.s.

Bologna-Juventus 0-2

Torino-Fiorentina 0-2

Inter-Benevento 6-2

Napoli-Sassuolo 2-0

Cagliari-Atalanta 0-2

Quarti di finale

Milan-Napoli 2-0

Fiorentina-Roma 7-1

Atalanta-Juventus 3-0

Inter-Lazio 1-1 (4-5 d.c.r.)

Semifinali

Gare d'andata

Lazio-Milan 0-0

Fiorentina-Atalanta 3-3

Gare di ritorno

24 aprile - Milan-Lazio (diretta su Rai 1)

25 aprile - Atalanta-Fiorentina (diretta su Rai 1)

Finale

15 maggio, stadio Olimpico di Roma.