Coppa Italia, tutti i risultati degli ottavi di finale e il quadro dei quarti

Di seguito il quadro completo degli ottavi di finale di Coppa Italia e i quarti di finale.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 3.1 del Regolamento della Coppa Italia 2018/2019, l’eventuale sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento delle gare dei Quarti di Finale, avrà luogo alle ore 15, presso la sede della Lega Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 a Milano.

Sampdoria-Milan 0-2 dts - 102' e 108' Cutrone

Napoli-Sassuolo 2-0 - 15' Milik, 74' Fabian Ruiz

Lazio-Novara 4-1 - 12' Luis Alberto, 20' e 35' Immobile, 45' 63 Milinkovic-Savic, 49' Eusepi rig.

Inter-Benevento 6-2 - 3' Icardi rig., 7' e 90'+5 Candreva, 45'+1 Dalbert, 48' e 66' Martinez; 58' R. Insigne, 74' Bandinelli

Torino-Fiorentina 0-2 - 87' e 90'+2 Chiesa

Roma-Virtus Entella 4-0 - 1' e 47' Schick, 45'+2 Marcano, 74' Pastore

Bologna-Juventus 0-2 - 9' Bernardeschi, 49' Kean

Cagliari-Atalanta 0-2 - 88' Zapata, 90'+3 Pasalic

Quarti di finale

Milan-Napoli (in caso la partita si giocasse nella stessa data di Inter-Lazio si procederebbe all'inversione di campo, in virtù del miglior piazzamento dell'Inter rispetto al Milan nello scorso campionato)

Inter-Lazio

Fiorentina-Roma

Atalanta-Juventus