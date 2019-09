Mario Balotelli è pronto a calcare nuovamente i campi della Serie A. Dopo aver scontato i quattro turni di squalifica, l'attaccante ex Olympique Marsiglia torna in Serie A dopo 1221 giorni per vestire la maglia del Brescia: "Dopo quattro anni che manca il suo ritorno è un evento - ha dichiarato in conferenza stampa Eugenio Corini -. Voglio portarlo a fare bene le cose che sa fare. Io non chiederò mai ad un mio giocatore cose che non mi può dare, lui può fare meglio alcune situazioni. Se farà questo sarà efficace per noi, anche grazie al suo talento".

