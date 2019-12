Corini + SuperMario: la salvezza delle Rondinelle passa da qui

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ce ne vogliano Torregrossa (peraltro autore di una buonissima gara e dell'assist per SuperMario) e Donnarumma (lui autore di un errore clamoroso sotto porta, capita) ma il superplus di pericolosità aggiunto da Mario Balotelli col suo ingresso nella sfida contro il Parma in soli 30 minuti di gioco, è ben altra cosa rispetto a quello messo in campo nella prima ora dal Brescia, pur generosissimo e alla terza gara in una settimana dopo il recupero, non andato un granché, contro il Sassuolo. Dalla vena di SuperMario, e dalla serenità e concretezza che Eugenio Corini ha saputo restituire alla squadra dopo il disastroso interregno di Grosso, dovrà passare il girone di ritorno delle Rondinelle, oggi riprese al 92° dopo una ottima gara che avrebbe meritato un alto risultato visto lo sforzo messo in campo in un campo non semplice come quello del Parma. Puntare forte sul recupero mentale totale del numero 45 deve essere la priorità del tecnico bresciano, oggi bravo a tenere il suo asso caldo in panchina e lanciarlo nella mischia nel momento più positivo della sua squadra, raccogliendo subito risultati immediati. Solo con l'unione perfetta dei suoi leader, uno in panchina e l'altro in campo, il Brescia può puntare a salvarsi.