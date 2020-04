Coronavirus, i dati divisi per regione: effettuati 853.369 tamponi dall'inizio dell'epidemia

Sono 143.626 i casi registrati in Italia di positività al COVID-19 dall'inizio dell'epidemia. Di queste, 96.877 le persone attualmente positive, 8.470 i guariti e 18.279 i decessi. Più di un terzo dei casi totali di sono registrati in Lombardia, regione che ha attualmente 29.074 positivi. Le altre Regioni con più di 10mila persone attualmente positive sono Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Sono 853.369 i tamponi effettuati in Italia dall'inizio dell'epidemia, 46.244 nelle ultime 24 ore. Di seguito il dato suddiviso per regioni.