Coronavirus, i dati divisi per regione: più di 65mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

Sono stati 65.705 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia che hanno individuati 3.493 nuovi positivi al COVID-19. Di questi, 1.041 solo in Lombardia e 695 in Piemonte, le due regioni che registrano al momento il maggior numero di positivi. Ecco il dato suddiviso per regioni.