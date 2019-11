Correa chiama, Lapadula risponde: 1-1 tra Lazio e Lecce al 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Botta e risposta tra Lazio e Lecce. I capitolini passano in vantaggio al 30' con Correa, ma vengono raggiunti dieci minuti più tardi da Lapadula. Al 45' è 1-1 all'Olimpico.

Partita piacevole - Avvincente, emozionante e divertente. Il primo quarto d'ora è un elogio al calcio e al coraggio, perché le due squadre provano subito a sbloccare la partita, senza troppi tatticismi. Correa e Luis Alberto scaldano subito i guantoni di Gabriel, poi Milinkovic-Savic spreca da due passi su un pregevole invito di Lucas Leiva. Il Lecce, però, è vivo e non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di sparring partner: Babacar e Lapadula si muovono benissimo, l'occasione migliore capita sui piedi di Mancosu: il numero otto riceve tutto solo al limite dell'area piccola, ma spara incredibilmente alto.

Botta e risposta - Quando gli uomini di Liverani sembrano aver preso bene le misure ai padroni di casa, un'invenzione del solito Luis Alberto squarcia l'equilibrio: lo spagnolo trova un pertugio impossibile per Correa, che in diagonale batte Gabriel. La Lazio però abbassa un po' i ritmi e permette al Lecce di trovare il pareggio dopo 10', grazie a un ritrovato Gianluca Lapadula. L'ex Milan e Pescara viene dimenticato da Lulic e deposita in rete da distanza ravvicinata, sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra. Nel finale clamoroso errore di Luis Alberto, che non trova lo specchio della porta da posizione favorevolissima.