Correa: "Con Inzaghi trovato il mio posto. Prossimo anno Lazio più forte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È stata la mia prima coppa, una di quelle sere che sogni fin da bambino". A parlare a La Gazzetta dello Sport è Joaquin Correa, tra i protagonisti della stagione della Lazio e fresco vincitore della Coppa Italia: "Ho ricevuto tante telefonate. A parte i familiari, la più gradita è stata sicuramente quella di Veron, che mi ha lanciato nel grande calcio e a cui sono rimasto legatissimo".

L'impatto con Roma e con... Inzaghi - L'attaccante argentino, tra le altre cose, sottolinea come l'ambinetamento a Roma sia andato per il meglio, soffermandosi poi sul rendimento personale in campo che negli ultimi mesi ha visto una crescita esponenziale: "Grazie a Inzaghi ho finalmente trovato la mia collocazione ideale. Che non è quella di seconda punta come tutti credono. Io gioco tra le linee, alle spalle della prima punta. Sono più trequartista che attaccante, anche se vado spesso in area. In Spagna ero attaccante esterno. Posso farlo, ma non è il mio ruolo ideale".

Rammarico Champions - Al di là della Coppa Italia, Correa esprime anche il proprio rammarico per la mancata qualificazione Champions ("Abbiamo buttato via troppi punti"), manifestando comunque ottimismo per la prossima stagione: "Questa Coppa Italia deve essere il punto di partenza. E nella prossima stagione cercheremo di fare meglio pure in Europa League".