Correa, Luis Alberto e Immobile: maglie all'asta per la campagna benefica 'The biggest game"

"The biggest game", si chiama così la campagna benefica a cui partecipano i campioni dello sport e del calcio per raccogliere fondi per i vari ospedali d'Italia. In tutto il paese i tanti giocatori hanno messo in vendita le loro magliette indossate in questa stagione, che verranno messe all'asta e pagate con dei token, cioè dei crediti al prezzo di 5 euro ciascuno. Oltre a Gomez, grande promotore dell'iniziativa e tanti suoi compagni dell'Atalanta, hanno partecipato anche diversi giocatori della Lazio. Correa, Luis Alberto e Immobile, il cui ricavato andrà rispettivamente all'Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma (per i primi due) e al Bambino Gesù, struttura sempre della Capitale. All'asta c'è un'altra maglia della Lazio, quella di Ciccio Colonnese, che andrà ad aiutare l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza.

Tra gli altri campioni impegnati in questo bel gesto ci sono Dzeko, Dybala, Biraghi, Sorrentino e il capitano del Milan Femminile Valentina Giacinti.