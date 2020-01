Correa preoccupa la Lazio: e il mercato chiude venerdì...

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È uscito visibilmente dolorante Correa dallo stadio Olimpico, dopo il derby di domenica pareggiato 1-1. Fuori dal 5 gennaio scorso, l’argentino era rientrato nell’ultima mezz’ora martedì scorso a Napoli e contro la Roma si era ripreso il posto da titolare. Ma non era il solito Correa: meno ispirato, più lento e prevedibile. Al 74’ poi si è accasciato al suolo chiedendo il cambio (con Caicedo) per il riacutizzarsi del fastidio al polpaccio. “Ha sentito un indolenzimento”, aveva immediatamente spiegato Inzaghi in sala stampa. ma si teme uno stop di 10-15 giorni. Ieri non si è allenato con il gruppo, ha cominciato le cure del caso e oggi svolgerà altri esami per capire meglio la tempistica del recupero.

“Se avessimo avuto qualche infortunio forse saremmo intervenuti ma non è questo il caso grazie a Dio perciò non vediamo qualcosa che ci può aiutare ora. Abbiamo solo una competizione e con questa rosa siamo più che competitivi”. Queste erano state le parole di Igli Tare, il ds della Lazio, nel pre derby. Non ci sono stati infortuni seri, da compromettere una stagione, ma la situazione di Correa non va sottovalutata. Se non ci dovessero essere problemi nel recupero, dovrebbe tornare tra un paio di settimane (il 9 febbraio contro il Parma). Nel frattempo il tecnico in attacco potrà contare solo su Immobile, Caicedo e i giovane Adekanye. Non proprio il massimo per chi vuole lottare per la Champions e, potenzialmente, potrebbe essere a -2 dalla Juventus capolista. Bisognerà capire se questo stop dell'ex Siviglia potrebbe far cambiare la strategia alla società, per regalare a Inzaghi la famosa 4° punta di cui si parla da quest’estate. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Paloschi della Spal, ma le parti non hanno approfondito le chiacchierate interlocutorie. Ma le piste potrebbero aumentare, soprattutto perché a Formello sono soliti muoversi in gran segreto. I tifosi lo sperano, perché l’occasione è ghiotta e non va sprecata: e un uomo offensivo, a prescindere dai tempi di recupero di Correa, servirebbe.