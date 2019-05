Correa segna, Immobile spreca: buona Lazio, 1-0 al Bologna al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Match intenso all'Olimpico, tra due squadre che stanno giocando a viso aperto, regalando uno spettacolo piacevole. Al termine dei primi 45', la Lazio è in vantaggio sul Bologna per 1-0, grazie al quinto centro in campionato di Joaquin Correa.

Ritmi alti - Tanti spazi a disposizione per le due squadre, fin dalle prime battute. Non c'è paura e questo favorisce lo spettacolo: prima Palacio viene bloccato da Luiz Felipe al momento di liberare il destro, poi Correa conclude a botta sicura, ma trova l'opposizione di Lulic, che per l'occasione si traveste da difensore avversario. I ritmi sono piacevoli e il Bologna con il passare dei minuti prende in mano le redini del gioco e preme con insistenza, senza creare grossi problemi all'esordiente Guerrieri.

Correa sblocca - La Lazio è tutt'altro che remissiva e ha un elemento particolarmente on fire: Correa riceve da Badelj, elude la marcatura di Danilo con un controllo da fuoriclasse e batte Skorupski da due passi. I felsinei reagiscono subito e vanno vicini al pareggio con Orsolini, il cui tiro ravvicinato si infrange sul muro eretto dalla difesa di casa. La squadra di Mihajlovic rischia grosso alla mezzora, quando Immobile conclude debolmente un bel contropiede condotto insieme al solito Correa.

Assalto ospite, Immobile vicino al raddoppio - Scampato il pericolo, i rossoblù si riorganizzano e cercano di far male a una retroguardia che è sempre molto attenta. Orsolini ci prova con una rovesciata e con un calcio di punizione, ma in entrambe le occasioni non è fortunato. L'occasione più grossa, però, capita ancora sui piedi di Ciro Immobile, che sfiora la rete con un diagonale da posizione invitante. È l'ultima emozione di un bel primo tempo.