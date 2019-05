Corsa salvezza, l'Empoli si gioca tutto nel derby: il calendario completo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una lotta ancora tutta da decidere. Per l'ultimo posto, pare, ma la corsa salvezza è ancora un terno al lotto. "Non guardiamo la classifica", dice Baroni, tecnico del Frosinone che non si arrende. E se il Chievo, già retrocesso, vince con la Lazio, tutto è possibile in questa Serie A. Dove la lotta per evitare la B è sempre viva e più che mai incerta, con l'Empoli - sconfitto sabato dall'inarrestabile Bologna di Mihajlovic - attualmente virtualmente retrocesso.

35esima giornata

4 maggio - ChievoVerona-SPAL

4 maggio - Udinese-Inter

5 maggio - Sassuolo-Frosinone

5 maggio - Parma-Sampdoria

5 maggio - Napoli-Cagliari

5 maggio - Genoa-Roma

5 maggio - Empoli-Fiorentina

6 maggio - Milan-Bologna

36esima giornata

11 maggio - Atalanta-Genoa

11 maggio - Cagliari-Lazio

12 maggio - Torino-Sassuolo

12 maggio - SPAL-Napoli

12 maggio - Frosinone-Udinese

12 maggio - Sampdoria-Empoli

12 maggio - Bologna-Parma

37esima giornata

18 maggio - Udinese-SPAL

18 maggio - Genoa-Cagliari

18 maggio - Sassuolo-Roma

19 maggio - Parma-Fiorentina

19 maggio - Empoli-Torino

19 maggio - Milan-Frosinone

20 maggio - Lazio-Bologna