Cosa deve fare il Milan con Piatek? È testa a testa tra i lettori di TMW

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek divide i tifosi del Milan e più in generale i lettori di TMW. I risultati dell'ultimo sondaggio che vi abbiamo proposto spaccano infatti i votanti: il 38,53% pensa che il polacco (a segno oggi in Coppa Italia contro la SPAL) abbia fallito e debba essere ceduto al più presto a titolo definitivo. La stessa identica percentuale ritiene invece che sia giusto puntarci, e che debba giocarsi le sue carte in rossonero col Milan. Una percentuale inferiore dei 3475 votanti pensa invece che la cessione in prestito sia la soluzione ideale: soltanto il 22,93%. Comunque non pochissimi.