Cosa pensa di Fabiàn? Gattuso: "Ha qualità per poter giocare tante gare come Barça-Napoli"

Cosa pensa di Fabian Ruiz? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro il Barcellona valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League ha risposto così: "E' un giocatore che ha ancora grandi margini di miglioramento. Riesce ad esprimersi con un calcio tecnico, di palleggio. Può migliorare ancora tanto. Ci ha dato tanto, ci sta dando tanto. E' un giovane interessante, avrà una grande carriera davanti a lui. Queste partite per gente come Zielinski, Fabian, Elmas, Lozano e tutti i giovani che abbiamo fanno parte di un percorso, è il vissuto che serve ad ogni calciatore per migliorare e crescere. Quella di domani non deve essere una gara da giocare con paura perché questi calciatori hanno le qualità per poter disputare ancora tante gare importanti come quella di domani".

