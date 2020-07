Cosa serve per vincere? Mihajlovic: "Un Bologna perfetto e un'Inter nella giornata sbagliata"

Cosa serve per una vittoria in casa dell'Inter? Serve una partita quasi perfetta e che loro non siano nella giornata giusta". A dirlo è Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i nerazzurri valida per la 30esima giornata di Serie A. "Andremo lì a fare la nostra partita sapendo che loro sono più forti. Il calcio è bello perché non si sa mai quello che può succedere, siamo consapevoli della loro forza ma se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque".

