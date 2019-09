Cosa significa quel gesto? "Imparate". CR7 enigmatico dopo l'Atletico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quando Cristiano Ronaldo gioca contro l'Atletico Madrid succede sempre qualcosa che fa discute. Lo scorso anno l'emblematico riferimento ai tifosi colchoneros dopo il successo per 3-0 allo Stadium, quest'anno il gesto al Wanda Metropolitano dopo l'azione personale (terminata con un tiro fuori) che poteva portare il risultato sul 2-3. EL Chiringuito ha provato ad indagare sul significato, con CR7 che ha risposto "Imparare, dobbiamo imparare...". Per gli ospiti in studio del programma tuttavia non è chiaro se il riferimento fosse ai giornalisti o al pubblico colchoneros che per tutta la durata dell'incontro gli ha riservato cori di scherno e striscioni offensivi.