Costacurta: "Milan, tieniti stretto Maldini. Quest'anno ha beccato giocatori con personalità"

Alessandro Costacurta ha parlato ai taccuini di Tuttosport del Milan: "Come va gestito il caso Donnarumma? Se la filosofia è quella di costruire un gruppo di under 23 con determinati paletti di ingaggio, Donnarumma non rientra in questi parametri. E credo che, grazie alla sua cessione, si possono prendere tre buoni giocatori come i vari Bennacer, Theo Hernandez e Rebic. L'importante è che però abbiano la personalità per giocare a San Siro. Paolo l'ha capito e quest'anno è riuscito a beccare sul mercato gente con personalità. Anche per questo dico che sarebbe dannoso ricominciare da zero. Il Milan, uno come Maldini, dovrebbe tenerselo stretto: hanno trovato un dirigente che, tra l’altro, ama questa società più di qualunque persona al mondo, e uno lo manda via? Cioè... non lo so”.