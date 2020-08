CR7, che numeri in Champions: 67 gol solo nella fase a eliminazione diretta. Messi è a 46

Statistiche impressionanti di Cristiano Ronaldo in Champions League. L'attaccante portoghese - riporta 'Opta Joe' - ha segnato 20 gol nelle sue ultime 13 partite ad eliminazione diretta della Champions League. In totale, ha segnato 67 gol nelle fasi a eliminazione diretta della competizione, 21 più di qualsiasi altro giocatore (Messi, 46).

20 - Juventus forward Cristiano Ronaldo has scored 20 goals in his last 13 home Champions League knockout matches. In total, he has scored 67 goals in the knock-out stages of the competition, 21 more than any other player (Messi, 46). Relentless. #UCL pic.twitter.com/ImdIUXNWXc

— OptaJoe (@OptaJoe) August 7, 2020