© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel giorno in cui l'Europa celebra Leo Messi per il traguardo di gol su punizione (50), la Gazzetta dello Sport spiega come le reti su calcio da fermo restino un tabù per Cristiano Ronaldo in maglia Juventus. Il portoghese, da quando è in Italia, ha realizzato 28 tentativi su punizione, segnando però zero gol: di questi 7 sono stati parati dai portieri di turno, 19 sono finiti sulla barriera e 2 fuori.