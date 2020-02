© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per celebrare il 35° compleanno di Cristiano Ronaldo, Tuttosport ha deciso di aprire la propria edizione odierna riportando alcune dichiarazioni del portoghese rilasciate la scorsa estate al quotidiano spagnolo Marca in merito alla sua volontà di giocare fino a 40 anni: Molto dipenderà da ciò che sento, dalla mia motivazione, perché fisicamente non sarà mai un problema. Mi sto trattando bene e penso di poter giocare tranquillamente fino a 40 anni: il fattore più importante, onestamente, sarà più psicologico, sarà quello che farà la differenza. In ogni caso tutto ha un inizio e una fine, quindi non durerò una vita, logicamente, ma mi sento ancora forte per continuare a vincere cose importanti"