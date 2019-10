Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Trecentosessantaquattro giorni dopo. Perché l'ultima conferenza di Cristiano Ronaldo in un giorno della vigilia fu in occasione del pre-Manchester, il 22 ottobre del 2018. Lì al centro della questione ci fu il caso Mayorga oltre che il bilancio della sua avventura alla Juventus, cento giorno dopo. "I premi individuali non sono un'ossessione", disse, ma certo un fastidio quando non li vince, tanto da non comparire per esempio all'ultimo The Best. Raccontò le sue emozioni al ritorno a Old Trafford, la consapevolezza di essere un esempio "dentro e fuori dal campo". Poi una stagione di titoli domestici e l'inseguimento di nuovi trofei personali. Adesso ci riprova. Adesso parla ancora, alle 14:00 allo Stadium, a un anno di distanza. Stavolta al fianco di Maurizio Sarri. Lo stesso CR7. Un'altra Juventus. Con le stesse ambizioni di sempre.

