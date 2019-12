© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristiano Ronaldo commenta su Sky Sport il successo contro il Bayer Leverkusen e l'intesa con Paulo Dybala e Gonzalo Higuain: "Mi piace giocare con entrambi, decide poi l'allenatore cosa è meglio". Sulle condizioni fisiche: "Mi sento bene, i problemi fisici che ho avuto sono passati. Sono stato diverse settimane con un dolore al ginocchio, ora sto bene. Come la squadra. Le cose stanno migliorando, anche per me".