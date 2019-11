© foto di Imago/Image Sport

Una situazione totalmente opposta rispetto a quanto visto domenica sera a Torino: Cristiano Ronaldo viene sostituito dal commissario tecnico del Portogallo a sette minuti dalla fine, dopo una tripletta alla Lituania affondata con una goleada, e lo abbraccia, prima di sedersi in panchina e godersi i minuti restanti dell'incontro. "Il capitano sta bene. Molto bene" aveva dichiarato alla vigilia della partita, smentendo Maurizio Sarri che aveva giustificato la sostituzione adducendo problemi fisici per il portoghese. Ora la sfida col Lussemburgo: una vittoria del suo Portogallo domenica e la qualificazione a Euro 2020 sarà aritmetica. Nel frattempo aggiorniamo lo score di CR7: 98 reti in 163 partite, col record assoluto di gol in Nazionale, che appartiene all'iraniano Ali Daei, distante solo 11 marcature.