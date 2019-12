CR7Airlines contro la Samp: spopola il Ronaldo header challenge

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il pazzesco gesto atletico di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria ha creato una vera e propria mania sui social network, in ebollizione dopo il gol del 2-1 del portoghese contro la Sampdoria. Oltre ai vari commenti ironici, è tornato in auge anche un video girato nei mesi scorsi che per protagonista sempre CR7 in versione bianconera, ma rappresentato mentre fa l'ennesimo stacco di testa imperioso in versione cartacea: ed ecco nascere il "challenge" nelle strade di Londra, coi passanti sfidati ad emulare il fuoriclasse portoghese. Con scarsi risultati...