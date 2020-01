© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, il nuovo allenatore del Genoa Davide Nicola ha parlato anche del rapporto con la tifoseria in questo momento così delicato per la squadra: "C’è il rischio di non avere la necessaria tranquillità. Il nostro stadio però è importante e chi capisce quanto la gente porta può perdere tutte le paure. Sono straconvinto che la nostra gente ci darà una mano. Noi dobbiamo essere consapevoli che non possiamo avere tutto e subito ma esistono delle priorità. Serve la giusta umiltà, il giusto coraggio e la dedizione al lavoro. L'aspetto emotivo è fondamentale. L'atleta, il gruppo, lo staff che si accorge che qualcosa che non funziona deve lavorare per migliorare cosa non funziona".