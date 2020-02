Crisi nera Torino, la Samp risorge con Ramirez. All'Olimpico termina 1-3

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un primo tempo senza occasioni, Torino e Sampdoria lasciano la paura negli spogliatoi e danno vita ad una bella ripresa, col risultato finale che alla fine premia gli uomini di Ranieri. La partita viene sbloccata dal Torino, col primo gol di Simone Verdi. Poi, dal 70', solo Samp, in gol due volte con Gaston Ramirez e quindi con Fabio Quagliarella su calcio di rigore.

PRIMO TEMPO SENZA EMOZIONI - Il Torino parte meglio, con buon piglio e qualche idea interessante. Ma sul campo le intenzioni non si traducono in azioni da gol degne di nota, tanto che la prima (e unica) conclusione granata verso la porta di Audero arriva al 36' col colpo di testa di Berenguer su cross di Lukic. La Samp, attenta ed equilibrata, prova ad affidarsi alle invenzioni di Quagliarella e Ramirez ma anche in questo caso le azioni pericolose sono ben poche: da segnalare, al 37', un bella combinazione fra i due sopra citati che porta alla conclusione dell'uruguayano dal limite, ma Sirigu para senza problemi.

IL PRIMO GOL GRANATA DI VERDI - In avvio di ripresa, la Samp prova a forzare la difesa granata. Al 55' bella imbucata di Quagliarella per Ramirez, ma l'uruguayano si fa rimontare da Nkoulou e spreca. Il mancato vantaggio blucerchiato sveglia il Torino che al 55' trova il vantaggio grazie alla prima rete granata di Simone Verdi: il numero 24 è bravo a segnare col sinistro sfruttando un passaggio profondo di Berenguer e soprattutto il liscio decisivo di Colley.

DAL 70' SOLO SAMP - Paradossalmente, il vantaggio spegne il Torino di Longo e regala motivazioni extra alla Sampdoria. Che al 70' trova l'episodio che fa svoltare il match: fallo di Rincon al limite dell'area, punizione meravigliosa di Gaston Ramirez e gol dell'1-1. L'uruguayano è il più ispirato in campo e lo sottolinea anche 5' dopo, quando chiude una triangolazione con Quagliarella all'interno dell'area di rigore con un tiro improvviso di destro che batte ancora una volta Sirigu. La rete dell'1-2 spegne definitivamente il Torino che al 79' incassa anche l'1-3: Fabio Quagliarella si invola verso Sirigu ma viene steso da Izzo, che si procura il cartellino rosso e manda il capitano blucerchiato sul dischetto. Con freddezza arriva così anche l'1-3, risultato che non cambierà più fino al fischio finale di Valeri al 95'.