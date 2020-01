Cristiano Ronaldo e la svolta dopo il Pallone d'Oro assegnato a Messi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"E' un animale che si nutre di gol. Questo lo ha messo ancora più in condizione per fare questi numeri fuori dalla norma". E' la definizione che ieri sera, dopo la vittoria contro il Parma, l'allenatore bianconero Maurizio Sarri ha dato di Cristiano Ronaldo. Con la sua doppietta, il campione portoghese ha permesso alla Juventus di volare a +4 sull'Inter e di consolidare una prima posizione che, adesso, per i nerazzurri non è più a portata di 'partita'.

Sarà un caso o forse no. Ma da quando France Football ha deciso di assegnare a Leo Messi il suo sesto Pallone d'Oro (la premiazione lo scorso 2 dicembre, la notizia era però ufficiosa già da 48 ore prima) la stagione di Cristiano Ronaldo ha subito una brusca svolta in positivo. Smaltiti i problemi fisici, CR7 ha iniziato a collezionare gol a grappoli e s'è messo alle spalle tre mesi e mezzo in cui non ha fatto il Cristiano Ronaldo.

I numeri di Ronaldo da dicembre in poi - Nelle ultime sette gare di campionato il 7 portoghese è sempre andato a segno: 11 i gol realizzati in campionato per un totale di 12 gol in nove gare. Dal 1° dicembre in poi, l'unico match in cui CR7 non è andato a segno è stato quella disputata a Riad contro la Lazio, che ha assegnato la Supercoppa Italiana alla Lazio.