Autore di una doppietta quest'oggi contro l'Udinese, Cristiano Ronaldo ha trascinato la Juventus alla vittoria e al primo posto in classifica, aspettando Fiorentina-Inter. "Grande vittoria oggi con un'ottima prestazione della squadra!", ha esultanto l'attaccante portoghese sui propri social dopo il triplice fischio finale dell'Allianz Stadium. Questo il suo tweet:

Great victory today with a strong perfomance from the team!💪🏽#forzajuve #finoallafine pic.twitter.com/FPNrXRDITS

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 15, 2019