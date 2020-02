© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ho compiuto 35 anni, ma la mia età biologica è 25 anni". Parole e pensieri di Cristiano Ronaldo, campione portoghese della Juventus che ieri sera durante i festeggiamenti per il suo compleanno ha rilasciato una intervista a Canal 11, media portoghese. "Ogni nuovo anno è bello, non sorprendente. Durante una stagione ci sono momenti positivi e negativi, ma il bilancio finale è sempre positivo".

Sui momenti migliori della sua vita, CR7 non ha dubbi: "Ho sempre vissuto momenti unici, ma i migliori - ha dichiarato - coincidono con la nascita dei miei figli".