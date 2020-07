Cristiano Ronaldo non ha dubbi: continuerà la sua carriera alla Juventus. E ora punta i record

Cristiano Ronaldo non ha dubbi: vuole restare alla Juventus. Lo scrive Tuttosport oggi nella sua edizione in edicola. Il portoghese adesso punta i primati e la storia, mettendo nel mirino il titolo di capocannoniere di Ciro Immobile e la scarpa d'oro di Robert Lewandowski. E non c'è spazio per le indiscrezioni o per il richiamo del Paris Saint-Germain: CR7 è intenzionato a proseguire la sua avventura con la Juventus, scrive il giornale.