Crotone, Cigarini: "Dobbiamo amalgamarci, con tanti esordienti non è facile"

Il Crotone esce sconfitto dalla sfida contro il Milan. Gli uomini di Stroppa perdono per 2-0 contro i rossoneri e rimangono a zero punti dopo due gare giocate. Una condizione che, però, non spaventa Luca Cigarini, centrocampista del Crotone, che analizza il periodo della squadra calabrese: "E' un periodo di transizione, la squadra si deve amalgamare bene. Abbiamo fatto un passo in avanti, oggi non era facile con il Milan. Noi siamo un cantiere aperto e dobbiamo continuare a lavorare con più convinzione e un pizzico di malizia. Sono cose che arriveranno con il tempo Giocare bene? I ragazzi che erano già qui si conoscono bene. Dobbiamo proseguire con mentalità e idee. È normale che con tanti esordienti in Serie A non è facile, l'unica strada è la ricerca del gioco" le sue parole ai microfoni di Sky Sport.