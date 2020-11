Crotone, Luperto: "Napoli fondamentale per il mio cammino. Qui per migliorarmi e crescere"

Sebastiano Luperto, difensore del Crotone arrivato in prestito dal Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport: "Ho sentito subito l'interesse del club e del tecnico. Ho bisogno di giocare per migliorarmi. Voglio sfruttare questa opportunità". Sulla scelta di andare in Primavera al Napoli dopo l'esordio in prima squadra col Lecce a 17 anni: "È stata una scelta fondamentale per il mio cammino perché mi ha permesso di arrivare in prima squadra in una delle migliori società d'Italia". Infine la Nazionale: "Mi manca solo quella maggiore. Un sogno raggiungibile solo con umiltà e lavoro".