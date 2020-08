Crotone, non solo Esposito: i calabresi vogliono Agoume in prestito dall'Inter

Non solo Sebastiano Esposito. Il Crotone guarda in casa Inter e secondo quanto riportato da Sky Sport il club neopromosso ha messo gli occhi anche su Lucien Agoumé. Per entrambi la formula con la quale i calabresi vorrebbero portare i giocatori alla corte di Stroppa è il prestito e la speranza è di chiudere con i nerazzurri in tempi brevi.