Crotone, occhi in casa Atalanta: piace il centrale Marco Varnier

Obiettivo Marco Varnier per il Crotone. Il club calabrese, neo promosso in Serie A, ha chiesto informazioni per il difensore all'Atalanta, proprietaria del cartellino, e dopo l'esperienza al Pisa in B il giocatore potrebbe adesso fare il salto.