Crotone, Pedro Pereira: "Un onore vestire questa maglia. Col Sassuolo con cuore e grinta"

Al termine della seduta d’allenamento pomeridiana svolta al centro sportivo “Antico Borgo”, l’esterno del Crotone, Pedro Pereira, ha risposto alle domande inviate dai giornalisti in vista della gara di sabato contro il Sassuolo. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club calabrese: “Penso sia stato un buon esordio con questa maglia. Per me è un onore giocare col Crotone e penso che col lavoro che stiamo facendo possiamo toglierci belle soddisfazioni in questo campionato. È stato facile ambientarmi subito sia per me che per gli altri nuovi perché abbiamo trovato compagni simpatici. Sassuolo? Giocano molto bene, servirà una gara in cui bisognerà mettere in campo cuore, grinta abbinandole alle nostre qualità e alle nostre idee di gioco che sono molto belle”.