Crotone, Stroppa: "Per i risultati bilancio negativo, ma in Serie A possiamo starci"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha presentato la sfida contro il Napoli: “La stagione fin qui? Per i risultati il bilancio è sicuramente negativo, non sarei obiettivo se dicessi il contrario. Ma penso che la squadra abbia dimostrato di poter stare nel campionato, ma ci vuole altro. Tornando indietro abbiamo pagato caro alcuni errori, sappiamo che tipo di precampionato abbiamo fatto, mi tengo strette le prestazioni. Per quanto mi riguarda dovreste chiedere alla società, io continuo a credere e a lavorare, sono sicuro che i risultati arriveranno”.

Qui la conferenza integrale.