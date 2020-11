Crotone, Stroppa: "Posso tralasciare il bel gioco, ma non la prestazione. Servono i punti"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Bologna, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha presentato così la gara: “Cosa serve domani per conquistare la prima vittoria? Potrei anche tralasciare il bel gioco, non la prestazione chiaramente. Questa squadra però ha delle buone conoscenze, deve continuare a lavorare come ha sempre fatto e di sicuro arriveranno anche i risultati. Si deve sempre giocare per i tre punti, è chiaro. Bisogna migliorare alcuni aspetti e negli episodi, per poter alzare la qualità del lavoro di ognuno. Dobbiamo assolutamente fare punti, questo deve essere ben chiaro nella testa di tutti. Si deve lavorare più in funzione del risultato che per altro, mantenendo equilibrio e cercando di dominare il gioco. Affrontiamo una quadra molto, molto forte, preparata e che ha in entrambe le fasi delle buone conoscenze. Ennesima partita difficile e inoltre sono in salute”.

Qui l’intervento completo.