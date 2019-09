© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo tempo frizzante e divertente, quello andato in scena a San Siro fra Inter e Lazio. Col risultato che per il momento premia gli uomini di Antonio Conte, avanti 1-0 grazie alla rete di Danilo D’Ambrosio al minuto 23.

Partita che inizia subito a giri elevatissimi: dopo 8 secondi Correa si fa vedere al limite dell’area nerazzurra, ma De Vrij ferma tutto. L’azione prosegue ed è Politano ad impensierire la Lazio, salvo doversi arrendere all’ultimo per il recupero di Bastos. La partita prosegue senza grossi sussulti, pur mantenendo ritmi alti, fino al 20esimo. Poi al 23esimo ecco la svolta: il gol di D’Ambrosio, su ottimo cross di Biraghi, fa iniziare la partita vera e propria.

30 secondi dopo lo svantaggio, Correa prova a svegliare i suoi con un gran tiro da lontano messo in angolo da Handanovic. Per tutta risposta, al 26’, è Lukaku a scaldare San Siro con un missile da 30 metri che termina fuori di pochissimo. Ma il più ispirato in campo sembra ancora una volta Correa: al 34’ spreca con uno scavetto a tu per tu con Handanovic. Un minuto dopo il capitano nerazzurro è fenomenale a dire di no al rasoterra dell’argentino. Negli ultimi 10 minuti i 22 in campo sembrano prendere fiato, anche se al 45 esatto Handanovic è ancora bravo a bloccare il tentativo di Bastos. E dopo 2 minuti di recupero l’arbitro Maresca manda tutti negli spogliatoi col risultato di 1-0.