D'Aversa fa tre anni al Parma: "Mai appagati, sempre vogliosi di crescere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Sapete che guardarmi indietro non mi piace ma ringrazio per tutti gli attestati di stima che mi stanno arrivando". Questo il pensiero di Roberto D'Aversa sui tre anni passati sulla panchina del Parma: "E' chiaro che se si ragiona su quello fatto in questi tre anni era impensabile, Il percorso è iniziato prima che arrivassi io con il mister Apolloni e poi è proseguito con l’arrivo mio, del mio staff e del Direttore Faggiano. Credo che questo percorso avvenuto in questi anni sia merito di tutti. Dal punto di vista nostro non deve essere un punto di arrivo ma di partenza, perché credo ci sia ancora molto da migliorare e crescere. Non parlo solo dei giocatori, è un percorso di crescita che deve portarci a non sentirci mai appagati e fare sempre qualcosa di nuovo: nel calcio quello che conta è il presente e domani affrontiamo il Frosinone”