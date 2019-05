D'Aversa: "Inglese si è fatto male, Kucka e Gagliolo ci saranno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa dello stato di forma di alcuni giocatori in dubbio per la sfida di domani contro la Fiorentina: “La squadra ha lavorato in settimana alimentando la fiammella per fare sì che domani si trasformi in un fuoco per affrontare una gara molto importante, come fosse una finale. Pensiamo solo a domani e all’avversario che dovremo affrontare. Sono tutti convocati, chi sarà a disposizione lo valuteremo domani; ci sarà qualche assenza per squalifica e per infortunio, come Inglese che si è fatto male stamattina. Kucka stamattina ha lavorato con la squadra, Siligardi ha fatto differenziato ieri e oggi, ma ciò che mi preme ricordare è l’importanza del gruppo: ognuno di noi deve ragionare sul dover fare una grande prestazione al di là di chi giocherà in avanti. Dovremo dare tutti il contributo per raggiungere il nostro obiettivo. Gagliolo? Ha lavorato tutta la settimana con il gruppo, potremmo cambiare qualcosa tatticamente ma lo deciderò domani".