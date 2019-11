D'Aversa su Miha: "Mihajlovic un esempio come tecnico e come uomo"

Nel corso della conferenza stampa di oggi alla vigilia del derby contro il Bologna, Roberto D'Aversa ha parlato anche di Sinisa Mihajlovic. "Dal punto di vista sportivo si è parlato della Panchina d'Oro. Io gliela darei per quello che ha fatto l'anno scorso, deve essere un riconoscimento in cui saremmo tutti felici. E' un esempio per chi si può trovare in questa situazione, è un esempio per tutti, ci deve far dare più valore alle cose normali. Per me è un esempio sia come allenatore che come spessore umano. Mi sarebbe piaciuto vederlo in panchina".

Clicca qui per tutte le parole di D'Aversa