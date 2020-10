Da Ayhan a Maxime Lopez: tutti i trasferimenti del Sassuolo

Il Sassuolo in questa sessione di mercato aveva principalmente un obiettivo: trattenere tutti i suoi big resistendo agli assalti delle tante squadre blasonate che hanno bussato alla porta dell'uomo mercato Carnevali. E alla fine i neroverdi sono riusciti nell'intento, riuscendo a non cedere i vari Boga, Locatelli e Berardi. In entrata, grande interesse per l'ultimo arrivato, ovvero Maxime Lopez dalll'Olympique Marsiglia.

Le operazioni in entrata

Maxime Lopez (Olympique de Marseille) PRE

Nicolás Schiappacasse (A) (Atlético Madrid) DEF

Filippo Romagna (D) (Cagliari) DEF

Kaan Ayhan (D) (Fortuna Dusseldorf) DEF

Lukas Haraslin (C) (Lechia Gdansk) DEF

Le operazioni in uscita

Jens Odgaard (A) (Lugano) PRE

Gianluca Scamacca (A) (Genoa) PRE

Luca Mazzitelli (C) (Pisa) DEF

Enrico Brignola (A) (Spal) PRE

Claud Adjapong (D) (Lecce) PRE

Alessandro Tripaldelli (D) (Cagliari) DEF

Edoardo Goldaniga (D) (Genoa) PRE

Davide Frattesi (C) (Monza) PRE

Cristian Dell'orco (D) (Spezia) PRE

Riccardo Marchizza (D) (Spezia) PRE

Babacar (A) (Alanyaspor) PRE

Giangiacomo Magnani (D) (Hellas Verona) PRE