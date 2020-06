Da Friedkin a DaGrosa: ecco le tre strade nel futuro della Roma di Pallotta

Si dice che tutte le strade portino a Roma. Tutto sommato è vero nel caso di Pallotta che da ormai un anno abbondante è alla ricerca di investitori da far sbarcare nella Capitale. L’anno nuovo sembrava portare nelle casse del tycoon di Boston una plusvalenza di novanta milioni per la cessione del club, ma il Covid si è messo dimezzo facendo saltare tutto nel momento della firma sul pre accordo. Friedkin, in un secondo momento, ha comunque presentato una seconda offerta al ribasso, ma il no di Pallotta è stato inequivocabile.

Le strade che può dunque intraprendere ora il presidente della Roma sono tre: cercare nuovi soci o acquirenti, riaprire la porta al magnate texano oppure restare a capo del club aspettando tempi più sereni. La prima opzione ha portato Goldman Sachs a presentare il progetto giallorosso su tanti tavoli fino ad avere un riscontro positivo con DaGrosa, imprenditore americano ed ex proprietario del Bordeaux. Lo stesso Joe ha confermato, ammettendo, però, come non esista trattativa e che il tutto sia in una fase preliminare nella quale starebbe sondando il terreno. Senza nuovi soci e liquidità da immettere, Pallotta sarebbe costretto a tornare da Friedkin, nella speranza che non sia troppo tardi e sottostando alle condizioni del texano. Se anche questa strada non dovesse condurre a nulla, al presidente giallorosso non resterebbe che aspettare lanciano un’operazione rilancio della società facendo leva sull’asset dei calciatori. Tutto finalizzato comunque a trovare nuove opportunità di mercato che combacerebbero sempre con la prima ipotesi: ovvero vendere la società.