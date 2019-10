Da Gervinho a Correa: i 7 rinnovi ufficializzati dai club di A nella sosta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripartirà domani con Lazio-Atalanta la Serie A. La sfida dell'Olimpico darà il via all'ottava giornata di campionato e metterà fine alla sosta per dar spazio alle nazionali. Una pausa che spesso porta con sé qualche esonero (Di Francesco e Giampaolo, in questo caso), ma utile alle società anche per formalizzare e definire alcune trattative relative ai rinnovi di contratto.

In questa pausa, sono stati sette i rinnovi ufficializzati dalle società del nostro massimo campionato. Eccoli nel dettaglio.

Lorenzo Venuti con la Fiorentina fino a giugno 2023

Massimiliano Mangraviti col Brescia fino a giugno 2022

Rodrigo De Paul con l'Udinese fino a giugno 2024

Ernesto Torregrossa col Brescia fino a giugno 2022

Gervinho col Parma fino a giugno 2021

Joaquin Correa con la Lazio fino a giugno 2024

Gaetano Castrovilli con la Fiorentina fino a giugno 2024