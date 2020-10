Da Inter e Juve a Fiorentina e Genoa: quanto spende chi ha più di un allenatore sotto contratto

L'Inter è senza dubbio il club che spende di più di emolumenti agli allenatori. Antonio Conte percepisce 12 milioni di euro e sotto contratto fino a fine stagione c'è ancora Luciano Spalletti a 4,5 milioni netti: ai nerazzurri, dunque, i due tecnici costano ben 33 milioni lordi. La Juventus risparmia, visto che l'ingaggio di Andrea Pirlo si attesta su 1,8 milioni, ma i bianconeri pagheranno ancora Maurizio Sarri (5,5 milioni) per un'altra annata, per un totale di costo annuo pari a 14,6 milioni.

Le altre. Ma non sono soltanto le big a permettersi più di un allenatore. La Fiorentina, ad esempio, ha confermato Giuseppe Iachini per 900 mila euro, ma spende ancora 3 milioni lordi per Vincenzo Montella (contratto fino al 2021), per un totale 4,8 milioni come costo per la società. Particolare, come spesso accade, il caso Genoa: Enrico Preziosi ha sotto contratto Rolando Maran a 850 mila euro, ma anche Aurelio Andreazzoli (700 mila euro) e Davide Nicola (600 mila euro), per un totale lordo di 4,3 milioni di euro. A riportare i dati è La Gazzetta dello Sport.