Da Kroos a Rakitic e Ndombele. La Juve avvia il cast per il centrocampo

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna prova a fare le carte al centrocampo del futuro della Juventus: in Spagna piacciono Toni Kroos e Ivan Rakitic, rispettivamente di Real Madrid e Barcellona, ma strapparli ai due club non sarà semplice. In Italia continuano a piacere Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, mentre in Francia il grande sogno è Tanguy Ndombele del Lione, ma prezzo del cartellino e concorrenza spaventano non poco.