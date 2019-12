Da Leiva a Bastos e Correa: tutte le voci al nuovo store della Lazio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante voci all'arrivo al nuovo store della Lazio, raccolte da LaLazioSiamoNoi.it. Si parte da Lucas Leiva: "Bellissimo, è arrivata tanta gente per venire, la Lazio lo merita". Poi, Bobby Adekanye: "Ho fatto molti selfie. Da serate come queste si vede che la Lazio è una grande squadra e ha tanti tifosi al suo seguito". Bastos: "Tanta gente, è un momento unico. Sono felice di essere qui e far felice i tifosi. Se qualcuno prende la mia maglia, sono felice. Mi emoziona vedere la gente con la mia maglia". Infine, Joaquin Correa: "Che serata, tanta bella gente. È una grande cosa avere uno store così bello in centro. È importante per la Lazio e per tutti i suoi tifosi. Mi fa tanto piacere sapere che i bambini comprano la mia maglia, è una delle cose che ti dà maggio soddisfazione del giocare a calcio".